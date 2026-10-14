Phát hiện ông lão 77 tuổi tổ chức sử dụng ma túy tại nhà riêng

Đối tượng Nguyễn Văn Dạo tại nhà riêng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Dạo về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 12/9/2026, thực hiện cao điểm rà soát, phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, Công an xã An Khánh kiểm tra nhà riêng đối tượng Nguyễn Văn Dạo tại thôn Quán Rẽ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện ông lão 77 tuổi này có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cùng một người khác. Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả hai đều dương tính với chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dạo là người nghiện ma túy lâu năm, có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Dạo về tội danh trên.