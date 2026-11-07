Phát hiện ô tô mất trộm chỉ sau 30 phút tiếp nhận tin báo

CSGT khống chế người liên quan đến vụ mất trộm ô tô để phục vụ xác minh, làm rõ.

Ngày 7/11, Công an thành phố Quảng Ninh thông tin, vào hồi 15h48 ngày 6/11, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp nhận tin báo của anh N., chủ cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại khu phố Phú Thanh Tây, phường Uông Bí, về việc cơ sở bị mất một xe ô tô KIA Sonet màu đỏ, không gắn biển kiểm soát. Theo thông tin trên tem kiểm định, phương tiện trước đó mang biển số 89A-390.16.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ công tác khẩn trương rà soát, nắm tình hình và phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức truy tìm phương tiện.

Đến khoảng 16h20 cùng ngày, tại khu vực cây xăng Phúc Xuyên, đường Trần Nhân Tông, phường Uông Bí, Tổ công tác phát hiện một xe ô tô KIA Sonet màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, có đặc điểm trùng khớp với phương tiện được trình báo. Qua kiểm tra, thông tin trên tem kiểm định của xe cũng trùng khớp với thông tin do anh N. cung cấp.

Nhận định phương tiện có liên quan đến vụ việc, Tổ công tác nhanh chóng khống chế người có liên quan, đưa người cùng phương tiện về trụ sở cơ quan Công an để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện phương tiện chỉ sau hơn 30 phút tiếp nhận tin báo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.