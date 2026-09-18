Phát hiện ô tô dưới kênh, bên trong có xương người

Ngày 18/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc người dân phát hiện ô tô dưới lòng kênh, bên trong có bộ xương người tại phường Phú Tân.

Xe ô tô được trục vớt dưới lòng kênh Chẹt Sậy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành các hoạt động xác minh, điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu, trưa 17/9, Công an phường Phú Tân tiếp nhận tin báo về việc người dân phát hiện xe ô tô bán tải nằm dưới lòng kênh Chẹt Sậy thuộc khu phố Phước Thạnh nên tiến hành trục vớt.

Xương người cùng giấy tờ tùy thân.

Xe ô tô mang biển kiểm soát 51C-383.51; qua tra cứu thông tin, phương tiện do Công ty ở TP Hồ Chí Minh đứng tên.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra trong xe ô tô, phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T. (SN 1981, đăng ký thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Khu vực hiện trường phát hiện xe ô tô.