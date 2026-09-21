Phát hiện ô tô chìm dưới sông sau 7 tháng, nữ tài xế 73 tuổi vẫn mất tích bí ẩn

Theo ABC News, vụ mất tích bí ẩn của một nữ tài xế 73 tuổi cùng chiếc ô tô kéo dài 7 tháng vừa có manh mối quan trọng. Nạn nhân trong vụ việc là bà Yvonne Whear, 73 tuổi, được nhìn thấy lần cuối khi lái chiếc Ford Escape trên đường Queensland Road, hướng về trang trại của bà gần thị trấn Murwillumbah, thuộc bang New South Wales, Australia, vào thứ Năm, ngày 19/2.

Cuộc tìm kiếm kéo dài 7 tháng, cho đến 3 tuần trước, khoảng cuối tháng 8, Sun State Search - một tổ chức tìm kiếm cứu nạn độc lập thông qua thiết bị dò cá công nghệ sonar đã phát hiện chiếc Ford Escape nằm ở đáy sông Rous, gần khu vực Dulguigan, cách nhà bà Yvonne Whear tại Dungay chưa đầy 10 km.

Chiếc xe Ford Escape của bà Yvonne Whear được tìm thấy dưới sông Rous vào cuối tháng 8/2026 sau 7 tháng mất tích. Ảnh: Gillian Hallac/The Guardian

Ngày 12/9, Cảnh sát Tweed Byron cùng Đơn vị Lặn thuộc Bộ Chỉ huy Cảnh sát Đường thủy đã tiến hành tìm kiếm tại khu vực, thiết lập hiện trường và trục vớt chiếc xe để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trong xe chỉ có một số vật dụng cá nhân của bà Whear. Lực lượng cảnh sát không tìm thấy thi thể bà trong xe.

Con gái bà, Gillian Hallac, cho biết, trong ngày mất tích, mẹ mình đã tham gia một lớp học nghệ thuật tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp TAFE. Theo dữ liệu từ camera giao thông và an ninh, khoảng 15h15 cùng ngày, bà Whear xuất hiện tại trạm xăng Shell trên đường Tweed Valley Way ở Murwillumbah. Sau đó, bà đã lái xe xuyên qua những cánh đồng mía đến trang trại nhỏ của mình ở làng Dungay - nơi bà đã sống ở đó 23 năm.

Chiếc Ford Escape được trục vớt nhưng chủ xe vẫn mất tích bí ẩn. Ảnh: ABC News Australia

Dữ liệu điện thoại cho thấy bà Whear đã xem một số video và kiểm tra hộp thư thoại ngay trước 17h. Một nhân chứng cho hay, lúc 20h30 cùng ngày, cô nhìn thấy chiếc Ford Escape màu vàng, đậu trong bóng tối mà không bật đèn, trên đường Dungay Creek. Lần cuối cùng điện thoại của bà được định vị phát sóng là lúc 10h sáng hôm sau trong khu vực sông Rous.

Đáng chú ý, đôi bốt và chiếc mũ bà mang trong hình ảnh camera tại trạm xăng sau đó được tìm thấy tại nhà riêng ở Dungay.

Gillian Hallac cho biết việc tìm thấy chiếc xe mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho gia đình, nhưng cô tin rằng, mẹ mình có thể đã trở thành nạn nhân của một hành vi phạm tội. Cô khẳng định mẹ mình không bao giờ lái xe vào ban đêm nếu không có việc cấp thiết.

Thông tin kêu gọi cung cấp thông tin về người phụ nữ bị mất tích bí ẩn. Ảnh: Sun State Search/ABC News.

Nếu không phải là 1 vụ án hình sự, việc phát hiện chiếc ô tô dưới đáy sông cũng đặt ra vấn đề về nguy cơ ô tô rơi xuống sông, hồ hoặc kênh rạch khi lưu thông trên những tuyến đường gần sông nước. Thực tế, trên thế giới đã có không ít vụ ô tô lao xuống sông, hồ hoặc kênh rạch do tài xế mất lái, nhầm chân ga, đi nhầm đường theo Google Maps…

Theo tổ chức cứu hộ ô tô AA của Anh, trong trường hợp ô tô rơi xuống vùng nước sâu, phương tiện có thể nổi trong một khoảng thời gian ngắn trước khi chìm. Đây là thời điểm quan trọng để người bên trong tìm cách thoát ra ngoài.

Khi nước dâng cao bên ngoài thân xe, chênh lệch áp suất khiến cửa khó mở. Hệ thống kính chỉnh điện có thể vẫn hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn sau khi xe rơi xuống nước, nhưng không thể bảo đảm hoạt động khi phương tiện đã ngập sâu.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), người trong xe cần nhanh chóng tháo dây an toàn, hạ kính cửa sổ hoặc sử dụng dụng cụ phá kính phù hợp để thoát ra ngoài. AAA cũng lưu ý các dụng cụ phá kính thông thường có thể làm vỡ kính cường lực nhưng không thể phá được kính nhiều lớp.

Đối với những tuyến đường ven sông, kênh rạch, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt thận trọng khi di chuyển vào ban đêm, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế hoặc khi không quen thuộc địa hình.

Nếu nghi ngờ tuyến đường phía trước dẫn tới mép nước, đường cụt hoặc khu vực không bảo đảm an toàn, tài xế nên dừng xe tại vị trí an toàn để kiểm tra thực tế thay vì tiếp tục di chuyển chỉ dựa vào chỉ dẫn của ứng dụng bản đồ.

Riêng trường hợp bà Yvonne Whear, chưa có căn cứ để kết luận chiếc Ford Escape lao xuống sông do tài xế đi lạc, mất lái, gặp tai nạn giao thông hay là nạn nhân bị sát hại. Việc phát hiện chiếc xe dưới nước cũng chưa đủ để xác định người phụ nữ có mặt trong xe khi phương tiện chìm.

Hiện, bà Yvonne Whear được cho là mất tích bí ẩn và lực lượng cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Thu Ngân (Theo ABC News Australia/The Guardian/AAA)

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