Sự việc xảy ra tại khu vực Morayfield, phía bắc thành phố Brisbane, khi phóng viên Will Murray của Đài ABC đang đưa tin về tình hình lũ lụt.

Một người đàn ông điều khiển ô tô đi qua đoạn đường ngập trên đường Buchanan. Phương tiện bất ngờ chết máy, bị dòng nước cuốn khỏi vị trí ban đầu rồi bắt đầu chìm.

Chứng kiến vụ việc, Murray lập tức gọi số khẩn cấp Triple Zero. Nhân viên trực tổng đài hỏi anh có còn nhìn thấy người lái xe hay không và liệu tài xế có thể tự thoát ra ngoài.

Ban đầu, Murray vẫn nhìn thấy người đàn ông bên trong cabin. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, tài xế khuất khỏi tầm mắt khi chiếc xe chìm sâu hơn. Phóng viên quyết định đưa điện thoại cho đồng nghiệp quay phim Liz Pickering rồi lao xuống nước.

Phát hiện ô tô chìm dần giữa dòng lũ, nam phóng viên lập tức nhảy xuống nước cứu người khiến ai cũng nể phục. Ảnh: ABC News

Cùng thời điểm, người dân địa phương Daniel Hainey cũng bơi về phía chiếc xe để hỗ trợ. Khi đến nơi, hai người thử mở cánh cửa gần nhất nhưng không thành công.

Murray và Hainey sau đó trèo lên phần sau của phương tiện, dự định đập vỡ kính hậu. Trước khi thực hiện, Murray thử mở cửa sau phía hành khách.

Anh chống chân vào thân xe và dùng hết sức kéo cánh cửa. May mắn, cửa xe bật mở. Murray cho rằng dòng nước tràn vào đã tạo áp lực, góp phần giúp cánh cửa được mở ra.

Khi có lối thoát, tài xế di chuyển về phía cửa sau. Murray và Hainey kéo người đàn ông ra khỏi cabin, sau đó cùng đưa ông đến khu vực nước nông và an toàn hơn.

Chỉ ít phút sau khi tài xế được giải cứu, chiếc ô tô bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Cả ba ôm nhau vì nhẹ nhõm khi không có người nào gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Sau sự việc, Murray cho biết anh cảm thấy nhẹ nhõm khi tất cả đều an toàn. Anh nhận định tình huống đã chuyển biến xấu trong thời gian rất ngắn và kêu gọi người dân không lái xe vào khu vực ngập lụt.

Hainey cho biết khi đó đang đi cùng gia đình và nhìn thấy chiếc xe bán tải giữa dòng nước. Ban đầu, anh không nhận ra bên trong có người cho đến khi phát hiện cửa kính chuyển động.

Khi chiếc xe tiếp tục chìm sâu, Hainey nhận thấy tình hình không ổn nên quyết định bơi ra hỗ trợ. Anh cho rằng tài xế đã cực kỳ may mắn khi được đưa khỏi phương tiện kịp thời.

Dù cuộc giải cứu thành công, Sở Cứu hỏa Queensland khuyến cáo người dân không bơi trong vùng nước lũ.