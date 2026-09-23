Phát hiện ô tô bị lũ cuốn trôi, công an tìm kiếm người nghi mất tích

Ngày 23/9, Công an phường Bình Long phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích sau trận mưa lớn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người nghi mất tích. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, chiều 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu. Khoảng 17h, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi trên đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực nghi có người mất tích.

Các đơn vị tổ chức tìm kiếm. Ảnh: A.X

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai cùng người nhái có mặt tìm kiếm người nghi mất tích. Ảnh: A.X

Các lực lượng huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng rà soát dọc các tuyến thoát nước, khu vực ngập sâu và những vị trí có dòng chảy mạnh. Công tác tìm kiếm được triển khai liên tục xuyên đêm nhằm sớm phát hiện tung tích người nghi mất tích.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Mưa lớn khiến mực nước dâng cao, dòng chảy xiết, tầm nhìn hạn chế, trong khi địa hình tại khu vực tìm kiếm phức tạp.

Đến chiều 23/9, lực lượng chức năng vẫn duy trì tìm kiếm và mở rộng phạm vi rà soát tại các khu vực liên quan.