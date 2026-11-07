Phát hiện ổ rắn hổ mang lúc nhúc 9 con trong cửa hàng: Clip hiện trường sởn da gà

Một ổ rắn hổ mang Java được phát hiện bên trong cửa hàng tại làng Jatiwukung, huyện Gondangrejo, tỉnh Karanganyar, Indonesia. Sau khi chủ cửa hàng phối hợp với các tình nguyện viên kiểm tra và tìm kiếm, tổng cộng 9 con rắn đã được phát hiện.

Ông Janu Wahyu Widodo, Chủ tịch Exalos Indonesia, cho biết trong cuộc trao đổi với DetikJateng ngày 3/11, dựa trên kết quả kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có tất cả 9 con rắn hổ mang Java non.

Sự việc được phát hiện khi chủ cửa hàng tình cờ nhìn thấy rắn xuất hiện bên trong cơ sở kinh doanh. Sau đó, ông tiến hành kiểm tra kỹ hơn và tìm thấy 4 con rắn hổ mang.

Sau đó, chủ cửa hàng đã gọi cho các tình nguyện viên của tổ chức Snack Rescue để tiến hành tìm kiếm,và kết quả là họ đã phát hiện thêm 5 con rắn đang ẩn náu.

"5 con vật đã được đội cứu hộ tìm thấy. Trong khi đó, 4 con còn lại đã được chủ cửa hàng tìm thấy trước đó", Janu cho biết.

"5 con vật đã được đội cứu hộ tìm thấy. Trong khi đó, 4 con còn lại đã được chủ cửa hàng tìm thấy trước đó". Ảnh DetikJateng.

Trong 4 con rắn được chủ cửa hàng phát hiện và bắt giữ ban đầu, có 3 con đã chết. Qua quan sát kích thước cơ thể, ông Janu nhận định đây đều là những con rắn mới nở.

"Chúng dài khoảng 20 cm. Một số con được tìm thấy ẩn dưới cầu thang, những con khác nằm rải rác ở các vị trí xung quanh cửa hàng", ông cho biết.

Sự việc khiến nhiều người lo ngại bởi rắn hổ mang Java là loài rắn có nọc độc nguy hiểm. Để bảo đảm không còn cá thể nào tiếp tục ẩn náu trong cửa hàng, nhóm tình nguyện viên đã tổ chức thêm một đợt tìm kiếm kỹ lưỡng.