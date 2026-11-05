Phát hiện ổ nhóm người nước ngoài lừa đảo trực tuyến nhắm vào người Indonesia

Trước đó, ngày 28/10, từ thông tin do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra căn biệt thự BT9-16, khu đô thị Regal Victoria. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 13 người nước ngoài, gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, đang sử dụng máy tính, điện thoại để thực hiện các hoạt động lừa đảo nhắm vào người dân Indonesia.

Theo xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua, quốc tịch Trung Quốc, giữ vai trò quản lý, điều hành nhóm. Người này thuê biệt thự, trang bị 12 máy tính và 87 điện thoại di động, cung cấp dữ liệu khách hàng cùng kịch bản lừa đảo. Một người Trung Quốc khác phụ trách nấu ăn, phục vụ sinh hoạt cho nhóm.

Hiện trường vụ việc, Ảnh: CACC

Mười một người Indonesia được tuyển dụng từ nước ngoài, đưa đến Đà Nẵng và bố trí ăn ở tại biệt thự. Sau khi tiếp nhận, Zhouhua thu giữ hộ chiếu, phân công nhiệm vụ và kiểm soát hoạt động của các thành viên.

Nhóm này sử dụng WhatsApp và Telegram để tiếp cận người dân Indonesia, tìm hiểu thông tin cá nhân, xây dựng quan hệ thân thiết, thậm chí giả danh phụ nữ để tạo dựng tình cảm. Khi nạn nhân đã tin tưởng, chúng giới thiệu website klikpesanan2026.com, mời tham gia nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để hưởng hoa hồng.

Để vận hành đường dây, Zhouhua phân công Aditya Aldi Pratama làm trưởng nhóm, quản lý 10 nhân viên Indonesia, chia thành 5 nhóm nhỏ. Các thành viên đảm nhiệm từng khâu từ tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ, mời gọi đầu tư đến hướng dẫn chuyển tiền.

Dòng tiền được quản lý qua các nhóm Telegram. Tiền của nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó được quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT bằng công cụ tự động. Cuối ngày, số tiền được tổng hợp và chuyển về ví điện tử do Zhouhua cung cấp. Người này hưởng phí giao dịch bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.