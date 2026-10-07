Phát hiện ổ dịch nghi dịch tả lợn châu Phi khiến nhiều con lợn chết bất thường

Ngày 7/10, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết đang tích cực triển khai các biện pháp kiểm soát, xử lý ổ dịch nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi vừa phát hiện tại hộ chăn nuôi của ông Đặng Văn Sáu (ngụ ấp Hòa Thạnh 1, xã Phú Quới).

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn, đàn lợn thịt của gia đình ông Sáu gồm 48 con (tổng trọng lượng ước khoảng 2.640 kg) bắt đầu phát bệnh từ ngày 2/10 với các triệu chứng diễn tiến nhanh, tỷ lệ chết cao. Đến thời điểm kiểm tra, toàn bộ 48 con đều có dấu hiệu nhiễm bệnh, trong đó có 21 con đã chết (9 con chết ngày 5/10 và 12 con chết ngày 6/10). Đàn lợn này trước đó chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân (Ảnh: Trí Trần)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực I đã phối hợp với UBND xã Phú Quới kiểm tra thực tế, lấy mẫu bệnh phẩm gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng VII để xét nghiệm xác định nguyên nhân.

Đồng thời, lực lượng chức năng đã hướng dẫn hộ chăn nuôi khoanh vùng, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lén lút bán tháo hay vận chuyển lợn bệnh, sản phẩm từ lợn bệnh ra khỏi khu vực.

Ngành thú y tỉnh cũng đã chuẩn bị phương án đề xuất tiêu hủy toàn bộ tổng đàn theo đúng quy định ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng.