Phát hiện núi lửa trên Sao Hỏa có thể vẫn đang hoạt động

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science Advances, tàu vũ trụ ExoMars Trace Gas Orbiter đã phát hiện khí hydro clorua trong khí quyển thấp phía trên khu vực núi lửa Alba Mons ở bán cầu bắc Sao Hỏa.

Hydro clorua là loại khí có mùi hăng, tính ăn mòn và thường xuất hiện trong khí thải núi lửa trên Trái Đất. Các nhà nghiên cứu cho rằng nguồn khí này nhiều khả năng đến từ hoạt động thoát khí của magma bên dưới bề mặt Sao Hỏa, thông qua những vết nứt trên lớp vỏ hành tinh.

Sườn phía bắc của núi lửa Alba Mons trên Sao Hỏa, nơi tàu vũ trụ ExoMars Trace Gas Orbiter phát hiện dấu vết khí hydro clorua (HCl), một loại khí có mùi hăng thường sinh ra từ hoạt động magma. Ảnh: ESA

Alba Mons là ngọn núi lửa có diện tích lớn nhất trên Sao Hỏa, với hình dáng rộng và độ dốc thoai thoải. Việc phát hiện khí hydro clorua tại đây cho thấy bên trong hành tinh có thể vẫn giữ đủ nhiệt để duy trì một số hoạt động địa chất.

Đáng chú ý, lượng khí hydro clorua tăng mạnh vào đầu mùa hè trên Sao Hỏa. Các nhà khoa học cho rằng băng có thể bịt kín những vết nứt trong mùa lạnh. Khi nhiệt độ tăng, băng tan và khí núi lửa bị giữ bên dưới có thể thoát ra khí quyển.

Theo các nhà nghiên cứu, nếu vẫn tồn tại magma nóng bên dưới bề mặt, nhiệt lượng từ đó có thể làm nóng các nguồn nước ngầm trên Sao Hỏa, tạo ra những môi trường ấm áp gọi là hệ thống thủy nhiệt.

Trên Trái Đất, các hệ thống thủy nhiệt được xem là môi trường có khả năng hỗ trợ sự sống của vi sinh vật nhờ có nước, nhiệt và nguồn năng lượng cần thiết. Vì vậy, những khu vực tương tự bên dưới bề mặt Sao Hỏa đang trở thành mục tiêu đáng chú ý trong quá trình tìm kiếm sự sống ngoài Trái đất.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh việc phát hiện khí hydro clorua chưa phải bằng chứng xác nhận Sao Hỏa hiện có núi lửa phun trào hoặc tồn tại sự sống. Đây là manh mối quan trọng cho thấy lõi hành tinh này dù đang nguội lạnh, song vẫn có thể vẫn còn những hoạt động địa chất bên dưới bề mặt, cần tiếp tục được nghiên cứu.