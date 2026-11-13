Phát hiện nhóm thanh niên 'làm chuyện động trời' trên xe ô tô, bỏ chạy khi công an kiểm tra

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Mạnh Duy (sinh năm 2003) và Bùi Đức An (sinh năm 1995) cùng trú tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Nhật Quang (sinh năm 2004, ngụ cùng xã Nghĩa Trụ) cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

2 đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CA.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện, làm rõ một nhóm đối tượng có hành vi vi phạm với thủ đoạn này.

Theo tài liệu điều tra, ngày 3/10, Đoàn Mạnh Duy điều khiển ô tô biển kiểm soát 29E-702.xx, đón Bùi Đức Anvà Nguyễn Nhật Quang để tổ chức sử dụng trái phép ma túy Ketamine ngay trên xe.

Trong quá trình di chuyển qua các xã Nghĩa Trụ và Phụng Công, nhóm này phân công người chuẩn bị, cung cấp ma túy, thay đổi vị trí ngồi và người điều khiển phương tiện. Các đối tượng liên tục di chuyển nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CA.

Khi xe chạy trên đường ĐT379, cách vòng xuyến Văn Giang khoảng 200m, tổ công tác liên ngành Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Phát hiện lực lượng công an, An và Quang bỏ chạy, còn Duy ở lại trên xe.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilon chứa 0,3016 gam Ketamine và phát hiện 0,0437 gam chất ma túy này bám dính tại một số vị trí trong xe cùng các đồ vật liên quan.