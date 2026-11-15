Phát hiện nhóm tài xế xe lu tuồn dầu công trình cao tốc Cao Lãnh - An Hữu ra ngoài bán

Nhiều phương tiện nằm trên tuyến sau thi công nên dễ xảy ra tình trạng trộm cắp. Ảnh minh họa

Ngày 14-11, Công an xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang xác minh vụ việc có dấu hiệu trộm cắp dầu tại công trình xây dựng đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 13-11, anh Siêu Quang Thuận (43 tuổi, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), quản lý phụ trách công trình, phát hiện một phụ nữ xách 5 can dầu từ bụi cỏ ven đường cao tốc đang thi công đưa lên công trường.

Mỗi can có dung tích 30 lít. Nghi số dầu này bị lấy trộm từ các xe lu đang thi công, anh Thuận trình báo Công an.

Qua xác minh, người phụ nữ được xác định là Hồ Thị Ngọc Ánh (35 tuổi, xã Mỹ Quí, tỉnh Đồng Tháp). Làm việc với Công an, Ánh khai cùng chồng là Lê Trường Giang (37 tuổi) liên hệ với các tài xế xe lu để mua dầu với giá 20.000 đồng/lít.

Theo lời khai, sáng 13-11, Ánh mang 5 can rỗng đến giấu trong bụi cỏ theo vị trí đã được chỉ dẫn. Đến chiều cùng ngày, Giang điện thoại bảo Ánh đến lấy dầu thì bị phát hiện.

Ánh và Giang khai trước đó, khoảng tháng 10-2026, 2 người nhiều lần liên hệ mua dầu của 2 tài xế Nguyễn Văn Nhớ và Nguyễn Văn Danh. Mỗi lần mua từ 1 - 2 can, giá 400.000 đồng/can.

Làm việc với Công an, Nhớ khai đã rút khoảng 30 lít dầu từ xe lu số 19 do mình điều khiển để bán cho Giang.

Trong khi đó, Danh khai đã rủ tài xế Nguyễn Văn Lộc cùng lấy dầu từ 2 xe lu số 22 và 23. Cả 2 lấy được khoảng 30 lít dầu rồi đưa can đến vị trí đã thỏa thuận.

Ngoài ra, Võ Minh Tùng cũng khai đã lấy khoảng 30 lít dầu từ xe lu số 03 để bán theo đề nghị của Nhớ.

Theo lời khai của những người liên quan, trong khoảng thời gian trên, có 11 xe lu đang hoạt động tại công trình. Công an xã Bình Hàng Trung đã mời 11 người liên quan đến trụ sở để làm việc, tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.