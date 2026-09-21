Phát hiện nhóm người sử dụng ma túy trên thuyền máy

Lực lượng chức năng kiểm tra thuyền máy theo tin báo của người dân, phát hiện nhóm người nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, khoảng 20h30' ngày 19/9, Công an phường Bạch Đằng nhận được tin báo về một nhóm người có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy trên thuyền máy neo đậu tại sông Đá Bạch, đoạn thuộc tổ dân phố Giá, phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bạch Đằng phối hợp Trạm Cảnh sát đường thủy Bạch Đằng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Đỗ Văn Quang (SN 1991, trú tại thôn Niêm Ngoại, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) đang có mặt trên thuyền.

Qua xác minh ban đầu, Quang khai vừa sử dụng trái phép chất ma túy cùng Trịnh Xuân Tùng (SN 1984), Nguyễn Văn Bình (SN 1988) và Bùi Văn Hiến (SN 1988), đều trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng.

Tang vật lực lượng chức năng tạm giữ gồm: một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá có gắn nỏ thủy tinh. Bên trong nỏ bám dính tinh thể màu xám nghi là ma túy đá cùng một số đồ vật liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đang phối hợp Công an phường Bạch Đằng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.