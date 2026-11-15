Phát hiện nhóm người nước ngoài xây dựng kịch bản lừa đảo qua mạng

Theo Công an TP. Hải Phòng, ngày 28.10.2026, trong quá trình làm nhiệm vụ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, lực lượng chức năng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một công dân mang quốc tịch Trung Quốc vận chuyển 35 điện thoại di động và 21 phôi SIM điện thoại có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành xác minh mở rộng, lực lượng công an xác định đối tượng này đang tạm trú cùng 4 người đồng hương tại một cơ sở trên địa bàn phường Lê Chân.

Ngay sau đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Lê Chân và Phòng An ninh mạng tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm trên.

Nhóm đối tượng bị trục xuất về nước ngoài theo quy định

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện máy tính để bàn, máy tính xách tay, điện thoại di động cùng lượng lớn phôi SIM điện thoại.

Trích xuất dữ liệu thiết bị, lực lượng công an phát hiện nhiều bộ tài liệu xây dựng kịch bản lừa đảo trên các nền tảng mạng xã hội nước ngoài. Thủ đoạn chính của nhóm đối tượng là giả danh chuyên gia, luật sư để kêu gọi đầu tư và chiêu trò "hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo" nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân là người nước ngoài.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 đối tượng trên, đồng thời hoàn thiện thủ tục trục xuất về nước theo quy định pháp luật.