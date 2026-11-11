Phát hiện nhóm người nước ngoài thuê căn hộ để lừa đảo trực tuyến

Các đối tượng thuê chung cư để tổ chức lừa đảo qua mạng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ninh vừa phát hiện, ngăn chặn nhóm người nước ngoài có hành vi lợi dụng căn hộ cho thuê tại phường Bãi Cháy để tổ chức lừa đảo qua mạng. Nhóm này gồm 10 người quốc tịch Hàn Quốc và 2 người quốc tịch Trung Quốc.

Qua xác minh, ngoài 4 đối tượng đang bị truy nã quốc tế, có 6 đối tượng khác bị cơ quan chức năng Hàn Quốc truy nã và đang được hoàn thiện thủ tục truy nã quốc tế.

Tài liệu thu thập từ máy tính và tại các căn hộ cho thấy nhóm này sử dụng kịch bản giả danh cơ quan điều tra, công tố viên, tòa án và cơ quan chức năng Hàn Quốc để tạo lòng tin, dẫn dụ bị hại chuyển tiền. Các kịch bản bằng tiếng Hàn Quốc được dịch sang tiếng Việt, trình bày từng bước và chia sẻ trong các hội nhóm riêng.

Lực lượng chức năng kiểm tra điện thoại, máy tính của các đối tượng.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này tập trung lừa đảo người Hàn Quốc. Để có dữ liệu tiếp cận nạn nhân, một số đối tượng còn giả danh ngân hàng, công ty hỗ trợ cho vay của Hàn Quốc nhằm thu thập thông tin cá nhân, phục vụ hoạt động lừa đảo hoặc bán lại dữ liệu.

Dù nhập cảnh vào Việt Nam ở nhiều thời điểm khác nhau, các đối tượng có mối liên hệ và sử dụng phương thức, thủ đoạn tương tự. Một số đối tượng lợi dụng thị thực du lịch hoặc nhập cảnh trái phép, sau đó thuê căn hộ để hoạt động.

Công an TP Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an, đề nghị phối hợp với cơ quan chức năng Hàn Quốc và Trung Quốc để xử lý, trao trả các đối tượng theo quy định pháp luật.