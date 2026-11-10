Lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo.

Theo đó, qua nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện một nhóm người nước ngoài sinh hoạt khép kín tại một căn nhà tại Khu dân cư Everich 3 (phường Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh). Đáng nói, căn nhà được dán kín cửa kính, mỗi ngày chỉ một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Từ những dấu hiệu nghi vấn đó, các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập thông tin, hoạt động của nhóm người nước ngoài sinh hoạt khép kín tại căn nhà nói trên. Đến 18 giờ 30 ngày 4-11, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh- Công an TP Hồ Chí Minh, phối hợp Công an phường Tân Mỹ (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra đột xuất căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhóm người nước ngoài này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng thiết bị phát wifi. Trong nhà có các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Lực lượng Công an làm việc với các đối tượng liên quan.

Qua khai thác ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Trung Quốc, sau đó bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhân viên được giao danh sách, kịch bản, sử dụng WhatsApp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư. Khi nạn nhân đồng ý, chúng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nạn nhân chuyển tiền. Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo, dụ nạn nhân đầu tư thêm rồi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh- Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người nước ngoài nói trên.