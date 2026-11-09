Phát hiện nhóm người nước ngoài lập sàn chứng khoán ảo nghi lừa đảo

Ngày 8/11, Công an TP. Hố Chí Minh thông tin về việc phát hiện một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng dưới hình thức kêu gọi đầu tư vào các sàn chứng khoán ảo.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà số A2-12, khu dân cư Everich 3.

Các đối tượng trong nhóm người nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo. Ảnh CACC

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài chưa có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người mang quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Tại căn nhà, công an phát hiện 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát Wi-Fi. Ngoài ra, còn có các tài liệu, kịch bản nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo cơ quan công an, nhóm người này có nhiều biểu hiện bất thường khi sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được che kín. Hằng ngày, chỉ một người ra ngoài mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm rồi mang về.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, nhóm quản lý đã tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, hướng dẫn và hỗ trợ chi phí để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc.

Sau khi nhập cảnh, những người này được bố trí phương tiện đưa đến căn nhà trên để hoạt động.

Dựng sàn chứng khoán giả để dụ nhà đầu tư chuyển tiền

Theo thông tin ban đầu, nhóm này thiết lập các sàn chứng khoán ảo có giao diện mô phỏng những nền tảng đầu tư uy tín. Các đường dẫn được tạo với tên gần giống website thật nhằm khiến người truy cập nhầm tưởng đây là sàn giao dịch hợp pháp.

Những người tham gia được cung cấp danh sách khách hàng, kịch bản tư vấn và sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận, mời gọi đầu tư. Khi có người đồng ý tham gia, nhóm này gửi mã QR liên kết với tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị để hướng dẫn chuyển tiền.

Đáng chú ý, sau khi nhà đầu tư nộp tiền, nhóm quản lý bị nghi can thiệp vào hệ thống, tạo ra các khoản lợi nhuận không có thật nhằm khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời.

Từ đó, các đối tượng tiếp tục thuyết phục người tham gia nạp thêm tiền trước khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi phát hiện vụ việc, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò và hành vi của những người liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.