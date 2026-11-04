Phát hiện nhóm nghi lừa đảo xuyên quốc gia trong biệt thự ở phường Điện Bàn Đông

Các trinh sát phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng ngay tại nơi diễn ra các hoạt động lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Từ thông tin do Công an phường Điện Bàn Đông cung cấp, khoảng 9 giờ 30 ngày 28/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria. Lực lượng công an phát hiện 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia đang cư trú tại đây.

Theo xác minh ban đầu, Xiong Zhouhua (sinh năm 1993, quốc tịch Trung Quốc) thuê biệt thự, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động. Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam, bố trí ăn ở tại biệt thự và giữ hộ chiếu của họ.

Aditya Aldi Pratama (sinh năm 2001, quốc tịch Indonesia) quản lý, phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại. Huang Shuo (sinh năm 1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê nấu ăn, mua nhu yếu phẩm. Chi phí thuê người, mua thiết bị, dữ liệu, tài khoản và duy trì hoạt động khoảng 60.000 USD.

Nhiều điện thoại, máy tính được Xiong Zhouhua trang bị cho các đối tượng để hoạt động lừa đảo qua mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm này dùng WhatsApp, Telegram để làm quen, có trường hợp giả danh phụ nữ nhằm tạo dựng quan hệ tình cảm. Khi lấy được lòng tin, họ dụ người bị hại nạp tiền thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.

Với những khoản nạp nhỏ ban đầu, nhóm hoàn lại tiền gốc kèm hoa hồng. Khi người bị hại nạp khoản lớn hơn, nhóm viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống để ngăn rút tiền.

Tiền được chuyển qua các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví do Xiong Zhouhua cung cấp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.