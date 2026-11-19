Đối tượng A Viết Vin cùng tang vật 5 khúc gỗ tròn không rõ nguồn gốc bị lực lượng Công an xã A Lưới 3 phát hiện, tạm giữ tối 18/11. Ảnh: Công an TP. Huế

Cụ thể, vào lúc 21h ngày 18/11/2026, tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phú Vinh, xã A Lưới 3, tổ tuần tra Công an xã A Lưới 3 phát hiện xe ba gác không gắn biển kiểm soát do A Viết Vin (sinh năm 1999, trú tại thôn Hồng Thái, xã A Lưới 3) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên thùng xe có 5 khúc gỗ tròn, chiều dài trung bình khoảng 2,4m, đường kính khoảng 25cm, tổng khối lượng ước tính 0,5m³. Người điều khiển phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ.

Công an xã A Lưới 3 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số gỗ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 1h45 ngày 28/10/2026, trong quá trình tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Thái Sơn, xã A Lưới 3, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 75H-009.22 do Hoàng Xuân Ngọ (sinh năm 1991, trú tại thôn Thái Sơn, xã A Lưới 3) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe vận chuyển 6 phách gỗ thuộc nhóm VI nhưng Ngọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đáng chú ý, Ngọ đã có một tiền sự về hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Xuân Ngọ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.