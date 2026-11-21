Công an xã A Lưới 3 bắt giữ một vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, Vin không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ. Công an xã A Lưới 3 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ số gỗ để xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Cũng liên quan đến hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật, ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Xuân Ngọ (1991, trú tại xã A Lưới 3) về hành vi: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Trước đó, Công an xã A Lưới 3 bắt quả tang Ngọ điều khiển ô-tô BKS 75H-009.22 vận chuyển 6 phách gỗ nhóm VI không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.