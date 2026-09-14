Phát hiện nhiều vi phạm giao thông qua giám sát hành trình

Phát hiện nhiều vi phạm từ giám sát hành trình

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện một số phương tiện đang trong thời gian bị tước các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải nhưng vẫn lưu thông trên đường.

Lập biên bản xử lý tài xế vi phạm giao thông qua giám sát hành trình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy vết, tổ chức dừng phương tiện để kiểm tra và xử lý theo quy định.

Khoảng 8h45 ngày 3/9/2026, tại Km335 Quốc lộ 1A, Trạm CSGT Quảng Xương phát hiện, dừng kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 66H-0X9.XX đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Người điều khiển phương tiện là anh H.V.Đ. (SN 1991, trú tại tỉnh Đồng Tháp). Tại thời điểm kiểm tra, anh Đ. xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, nhưng không xuất trình được phù hiệu kinh doanh vận tải.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định phương tiện này trước đó đã bị Cục CSGT xử lý vi phạm hành chính và đang trong thời gian bị tước phù hiệu kinh doanh vận tải.

Xe đầu kéo vi phạm giao thông bị xử lý

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với anh Đ. về hành vi điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định.

Đồng thời, chủ phương tiện là Hợp tác xã vận tải Thiên Nam cũng bị lập biên bản về hành vi giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm liên quan đến phù hiệu vận tải.

Truy vết xe đầu kéo đang bị tước nhiều loại giấy tờ

Cũng từ thông tin do Cục CSGT phát hiện qua hệ thống giám sát hành trình, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức truy vết một xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36H-122.XX kéo theo rơ-moóc 36R-035.XX.

Theo dữ liệu xác minh, phương tiện đang lưu thông trong thời gian bị tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời bị tước phù hiệu vận tải.

Khoảng 11h ngày 31/8/2026, tại Km521+200 đường Hồ Chí Minh, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 đã phát hiện, dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển phương tiện là ông L.V.B. Qua kiểm tra, ông B. không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với người điều khiển xe đầu kéo về 4 hành vi vi phạm, gồm: không có giấy phép lái xe; không có phù hiệu vận tải; không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; không có Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Đối với chủ phương tiện, lực lượng CSGT lập biên bản về 4 hành vi, gồm: giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông; giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm về phù hiệu vận tải; đưa xe cơ giới không có Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông; đưa phương tiện không có Giấy chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông.

Tăng cường khai thác dữ liệu để phát hiện phương tiện vi phạm

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn dữ liệu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Lực lượng chức năng cũng sẽ chủ động phối hợp với Cục CSGT và các đơn vị liên quan trong việc phát hiện, truy vết và xử lý phương tiện vi phạm, đặc biệt là các phương tiện kinh doanh vận tải.

Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải, chủ phương tiện thường xuyên kiểm tra tình trạng pháp lý của phương tiện cũng như điều kiện của người điều khiển trước khi đưa xe tham gia giao thông.

Các đơn vị, chủ phương tiện tuyệt đối không giao xe hoặc để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; không đưa phương tiện đang trong thời gian bị tước giấy tờ, phù hiệu hoặc không bảo đảm các điều kiện tham gia giao thông ra đường.

Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.