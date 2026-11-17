Bệnh nhân nhập viện điều trị ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Như tin đã đưa, từ ngày 3 đến 7-11, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 22 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì có nhân tại 4 điểm bán gồm: bánh mì que Ông Bảy (xã Tịnh Khê), bánh mì bà Thu, bánh mì bà Hà (xã Đông Sơn) và bánh mì bà Đô (xã Tịnh Khê). Qua điều tra, từ ngày 2 đến 4-11, các bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì tại các điểm bán nói trên.

Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định điểm bán bánh mì que Ông Bảy do ông Lê Tôn Quý làm chủ, tại số 326 Lê Trọng Tấn (vòng xoay Tịnh Khê, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê), không chỉ bán trực tiếp mà còn cung cấp nguyên liệu cho một số điểm bán bánh mì khác. Cụ thể, cơ sở này cung cấp bánh mì không nhân, nước chan, bơ và chà bông cho điểm bán bánh mì bà Thu; cung cấp bánh mì không nhân, nước chan và bơ cho điểm bán bánh mì bà Hà. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn điều tra ghi nhận cơ sở bánh mì Ông Bảy có hồ sơ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên chế biến; có kết quả xét nghiệm nguồn nước giếng khoan. Các nguyên liệu được bảo quản trong tủ kín, cách mặt đất và xa nguồn ô nhiễm, nhân viên có mang bảo hộ lao động. Tuy nhiên, khu vực chế biến thực phẩm chưa tách biệt với nhà vệ sinh. Đối với điểm bán bánh mì bà Thu, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức và sức khỏe của người chế biến; xe bán bánh mì chưa bảo đảm vệ sinh. Tại điểm bán bánh mì bà Hà và bánh mì bà Đô, các cơ sở chưa chứng minh được những thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu, kiến thức hoặc sức khỏe của người chế biến theo nội dung kiểm tra.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện cho thấy, trong 3 mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm có 2 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đối với các mẫu thực phẩm, cơ quan chức năng phát hiện nhiều loại vi sinh vật gây hại. Cụ thể, mẫu chả bò dương tính với Salmonella spp.; mẫu bánh mì xíu phát hiện Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus và chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Mẫu bơ cũng phát hiện Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp. và chủng sinh nội độc tố Staphylococcal enterotoxin. Ngoài ra, Salmonella spp. còn được phát hiện trong các mẫu nước chan, chà bông và nước sốt; Bacillus cereus được phát hiện trong mẫu ớt rim, rau sống, nước sốt và một số mẫu thực phẩm khác. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy các mẫu thực phẩm được lấy có tình trạng nhiễm vi sinh vật.

Trước đó, cơ quan chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 3 mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân vụ ngộ độc. Các điểm bán liên quan được yêu cầu tạm ngừng kinh doanh, chờ kết luận của cơ quan chức năng; toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Ông Bảy được niêm phong. Từ kết quả điều tra, Sở Y tế đề nghị UBND xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn tiến hành xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm và các hành vi liên quan theo quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, nhất là các điểm bán bánh mì. Sở Y tế cũng đề nghị các ngành chức năng rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất chả, cơ sở sản xuất và kinh doanh bánh mì có nhân; UBND các xã, phường, đặc khu thống kê, đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì và xe đẩy bánh mì lưu động vào diện quản lý, tăng cường tuyên truyền, tập huấn và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm.