Theo kết quả kiểm nghiệm, các vi khuẩn Escherichia coli và Bacillus cereus được phát hiện trong một số món ăn sử dụng tại bếp ăn tập thể Scavi Huế.

Phát hiện nhiều vi khuẩn trong các món ăn tại bếp Scavi Huế .

Các món có kết quả phát hiện vi khuẩn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay.

Vụ việc khiến tổng cộng 222 người có triệu chứng và phải điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền. Đến ngày 21/9, toàn bộ bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trước đó, bếp ăn tập thể Công ty Dệt may Scavi Huế phục vụ 4.060 suất ăn vào trưa 10/9 và 3.895 suất ăn vào trưa 11/9.

Khoảng 13h ngày 10/9, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng. Đến sáng 11/9, nhiều công nhân có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy. Ban đầu, các trường hợp được y tế công ty sơ cứu, xử lý.

Tuy nhiên, số người có triệu chứng tăng nhanh nên công ty chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành y tế TP Huế triển khai điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời truy xuất nguồn gốc nguyên liệu được sử dụng tại bếp ăn.

Chiều 12/9, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế TP Huế về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Trong ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống (bếp ăn tập thể) tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành.