Phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ clip bạo lực

Theo thông tin từ Công an xã Thọ Xuân, các video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nhóm khoảng 10–15 thanh thiếu niên, trong độ tuổi từ 15–18, điều khiển xe máy, mỗi xe chở từ 2–3 người. Nhóm đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, thậm chí mang theo hung khí như tuýp sắt, một đầu gắn dao bầu.

Hình ảnh bạo lực được chia sẻ trên mạng xã hội

Đáng chú ý, những hình ảnh, video này được đăng tải công khai trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung phản cảm, có tính chất kích động bạo lực, cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật. Vụ việc đã được lực lượng Công an phát hiện và xử lý theo quy định.

Công an xã Thọ Xuân cảnh báo, việc đăng tải, chia sẻ những hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, cổ súy hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích tăng lượt theo dõi, câu view, câu like không chỉ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, mà còn có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh niên vi phạm pháp luật

Cụ thể, theo nội dung cảnh báo của Công an xã Thọ Xuân, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt lên đến 30 triệu đồng theo quy định được viện dẫn tại Điều 95 Nghị định 174/NĐ-CP.

Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, với mức hình phạt tù lên đến 7 năm.

Trước thực trạng trên, Công an xã Thọ Xuân khuyến cáo người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, lan truyền dưới bất kỳ hình thức nào các video có nội dung phản cảm, kích động bạo lực, cổ súy cho hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời, người dân cần chủ động thông báo cho lực lượng Công an xã khi phát hiện các tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung vi phạm pháp luật hoặc có thông tin liên quan đến những người thực hiện hành vi trên để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.

Việc sử dụng mạng xã hội văn minh, có trách nhiệm không chỉ góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh mà còn là hành động thiết thực nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.