Phát hiện nhiều sai phạm về môi trường tại Công ty Phú Minh Vina: Chuyển cơ quan điều tra 4 nhóm hành vi có dấu hiệu hình sự

Vỏ bọc hoàn hảo và những con số chênh lệch

Công ty Phú Minh Vina từng được cấp phép xử lý chất thải nguy hại và được kỳ vọng là mắt xích quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Tuy nhiên, thực tế hoạt động lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn trái ngược khi doanh nghiệp này liên tục phá vỡ các giới hạn an toàn về công suất và gian dối trong báo cáo.

Nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina - Ảnh: ITN.

Theo Kết luận thanh tra, từ năm 2023 đến 2025, khối lượng chất thải công ty thực tế thu gom, tiếp nhận và xử lý đã vượt tổng công suất được cấp phép khoảng 31.215,81 tấn. Thậm chí, doanh nghiệp còn "làm xiếc" với các con số khi báo cáo công tác bảo vệ môi trường, tạo ra mức chênh lệch khối lượng chất thải nguy hại thu gom, tiếp nhận lên đến 35.211,23 tấn so với số liệu thực tế tại báo cáo gửi cơ quan thanh tra.

Tuồn hàng chục nghìn tấn chất thải ra môi trường

Nghiêm trọng hơn cả là những thủ đoạn tinh vi nhằm tuồn rác thải ra môi trường, mà cơ quan thanh tra đã xác định có dấu hiệu của "Tội gây ô nhiễm môi trường".

Đơn cử, Công ty Phú Minh Vina đã "bắt tay" với đối tác bên ngoài để đổ thải trái phép. Thông qua hợp đồng thuê phương tiện ký với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận tải Đức Minh Khôi, tính đến ngày 28/6/2026, đã có khoảng 12.318 tấn chất thải (tương đương 533 chuyến xe) được vận chuyển từ nhà máy của Công ty Phú Minh Vina đem đi đổ trái phép trên địa bàn TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Tiếp đến, Công ty Phú Minh Vina đã ký 4 hợp đồng và chuyển giao khoảng 10.582,8 tấn chất thải (gồm tro xỉ lò đốt và chất thải rắn công nghiệp) cho Công ty Cổ phần Xử lý chất thải Phú Thọ.

Đáng nói, khối lượng này chủ yếu được lấy từ Xưởng số 2 - khu vực chứa chất thải nguy hại của nhà máy - rồi tuồn ra bãi rác của Xí nghiệp xử lý chất thải Trạm Thản. Kết quả phân tích mẫu tại bãi rác này chỉ ra rằng, tổng dầu mỡ khoáng đều vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Hàng trăm tấn chất thải nguy hại "không cánh mà bay"

Sự coi thường pháp luật của Công ty Phú Minh Vina còn thể hiện qua việc quản lý lỏng lẻo, khiến một lượng lớn rác thải nguy hại thất thoát trực tiếp ra ngoài, cơ quan thanh tra đã xác định có dấu hiệu của “Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại”.

Cụ thể, từ tháng 1/2025 đến tháng 6/2026, doanh nghiệp này đã vận chuyển thẳng khoảng 118,2 tấn chất thải nguy hại ra môi trường không đúng quy định. Đặc biệt, một xe ô tô biển kiểm soát 29E-043XX đã đi thu gom từ 57 chủ nguồn thải với khối lượng khoảng 1.041,8 tấn (trong đó chứa tới 573,1 tấn chất thải nguy hại) nhưng tuyệt nhiên không đưa về nhà máy để xử lý.

Tổng cộng, có 1.160 tấn chất thải, bao gồm 691,3 tấn rác thải nguy hại, đã bị thả nổi, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.

Sử dụng "hai hệ thống sổ sách" để che giấu doanh thu

Không chỉ trục lợi từ việc phá hoại môi trường, doanh nghiệp này còn có dấu hiệu gian lận tài chính tinh vi. Tại thời điểm kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện Phú Minh Vina sử dụng song song 2 phần mềm kế toán độc lập: phần mềm MISA dùng để lập báo cáo, kê khai thuế với cơ quan nhà nước; và phần mềm Dtech để hạch toán kết quả kinh doanh thực tế nội bộ.

Qua việc sử dụng 2 hệ thống phần mềm này, doanh nghiệp đã cố ý hạch toán bỏ ngoài sổ kế toán trên phần mềm MISA khoản tiền mặt lên tới 8.446.273.700 đồng. Cơ quan thanh tra nhận định hành vi này có dấu hiệu rõ ràng của "Tội vi phạm quy định về kế toán" và "Tội trốn thuế".

Trước hàng loạt sai phạm có tính chất hệ thống và đặc biệt nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ đã có các văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu của 4 nhóm vụ việc có dấu hiệu tội phạm nêu trên sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Phú Thọ để xem xét khởi tố, xử lý nghiêm minh.

Đồng thời, cơ quan thanh tra cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ xử phạt đối với các hành vi xử lý vượt công suất, sử dụng thiết bị trái phép (một thiết bị đốt không có trong giấy phép) và báo cáo số liệu khống.

Sự vào cuộc quyết liệt này một lần nữa khẳng định quan điểm không có vùng cấm trong việc trừng trị những doanh nghiệp núp bóng "bảo vệ môi trường" để trục lợi bất chính.