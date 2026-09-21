Phát hiện nhiều người dùng kích điện khai thác thủy sản trái phép

Cụ thể, trong ngày 19/9, Tổ tuần tra Cảnh sát đường thủy phát hiện 3 trường hợp. Khoảng 6h, tại sông Đồng Nai, đoạn qua phường Biên Hòa, tổ công tác phát hiện P.V.P. (SN 1975, ngụ TP Đồng Nai) điều khiển ghe gỗ không số hiệu, sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản. Trên phương tiện có bình ắc quy, máy kích điện, dây điện và lưới bắt cá.

CSGT đường thuỷ làm việc với người vi phạm.

Khoảng 8h cùng ngày, tại sông Cái, Km07, phường Trấn Biên, tổ công tác tiếp tục phát hiện N.K.V. (SN 1977, ngụ phường Trấn Biên) đang sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Tang vật thu giữ gồm bình ắc quy, máy kích điện, dây điện và lưới bắt cá.

Đến khoảng 7h45 tại sông Cái, Km08, phường Trấn Biên, tổ tuần tra phát hiện H.V.G. (SN 1994, ngụ TP Đồng Nai) sử dụng kích điện đánh bắt cá trên ghe gỗ không số hiệu.

Trước đó, khoảng 10h ngày 18/9, tại Km03 sông Đồng Nai, đoạn qua xã Đại Phước, tổ tuần tra Cảnh sát đường thủy phát hiện N.T.L. (SN 1976, ngụ xã Đại Phước) điều khiển ghe gỗ không số hiệu và sử dụng nguồn điện từ bình ắc quy đấu nối qua cục kích điện để đánh bắt thủy sản. Lực lượng chức năng thu giữ bình ắc quy, cục kích điện, dây điện và lưới bắt cá.

Các phương tiện vi phạm.

Cả 4 trường hợp cùng phương tiện và tang vật sau đó được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát đường thủy để xác minh, lập hồ sơ xử lý.

Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân không sử dụng kích điện và các phương thức, công cụ bị cấm để khai thác thủy sản; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản trên các tuyến sông.