Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Video: Tìm kiếm, phát hiện thêm 8 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1 (Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình tìm kiếm, đội phát hiện nhiều di vật như cúc áo quân phục, thắt lưng, đinh, mảnh bom, dây điện thông tin và các mảnh xương.

Bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Bảo quản từng di vật cẩn thận

Một hài cốt liệt sĩ được cất bốc cùng tấm bia có ghi đầy đủ tên tuổi, năm sinh, quê quán, năm nhập ngũ, năm hy sinh. Thông tin trên bia và các di vật đang được bảo quản để phục vụ công tác đối chiếu, xác minh theo quy định.

Bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị

Cùng thời điểm, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 thuộc Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng địa bàn tìm kiếm, phát hiện, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Thành Cổ, phường Quảng Trị và thôn Nam Long, xã Ái Tử.

Dây thắt lưng được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

Di vật được phát hiện cùng hài cốt liệt sĩ

Cùng với các hài cốt, lực lượng chức năng tìm thấy nhiều di vật như tăng, dao găm, bát B52, thắt lưng và cúc áo quân phục.