Phát hiện nhiều đối tượng dương tính ma túy trong quán bar | ATV ngày 23/10/2026

Ngày 22/10, sau khi tiếp nhận phản ánh từ báo chí và người dân về trường hợp một phụ nữ bế trẻ nhỏ đi xin ăn trên địa bàn, UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời chú trọng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.