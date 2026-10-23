Phát hiện nhiều đối tượng dương tính ma túy trong quán bar | ATV ngày 23/10/2026
Hà Nội tăng cường kiểm soát nguy cơ bạo lực học đường do ảnh hưởng xấu độc từ mạng xã hội; Thanh Hóa: Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ liên quốc gia, thu lợi 15 tỷ đồng; Đột kích quán bar lúc rạng sáng, phát hiện 6 đối tượng đang phê ma túy; Thông đồng với doanh nghiệp để khai thác trái phép đất rừng, chủ tịch xã bị bắt.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-hien-nhieu-doi-tuong-duong-tinh-ma-tuy-trong-quan-bar-atv-ngay-23102026-post673065.antd