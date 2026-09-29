Phát hiện nhiều di vật đặc biệt trong mộ liệt sĩ vô danh

Tìm được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh

Ngày 29/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết, Đội K93 đã quy tập được 38 hài cốt liệt sĩ giữa giai đoạn mùa khô 2026-2027.

Trong số này, 18 hài cốt được tìm thấy trên địa bàn tỉnh An Giang và 20 hài cốt được quy tập tại Campuchia.

Đáng chú ý, vào ngày 28/9, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 vừa phát hiện, quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực ấp Phước Bình, xã Ô Lâm.

5 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại An Giang trong ngày 28/9. Ảnh: KL

Từ thông tin do các cựu chiến binh và người dân địa phương cung cấp về khu vực từng là nghĩa trang trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lực lượng Đội K93 tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Khu vực được xác định từng có nghĩa trang trong khoảng thời gian từ năm 1966 đến năm 1973.

Sau khi phát hiện 5 bộ hài cốt, cán bộ, chiến sĩ Đội K93 tiến hành cất bốc, quy tập theo quy định, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Nguyễn Văn Minh, quê xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang.

Những di vật trong mộ liệt sĩ vô danh ở Cà Mau

Cùng thời điểm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình khai quật các mộ liệt sĩ vô danh tại Nghĩa trang liệt sĩ ở xã Hòa Bình, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện nhiều di vật.

Tại mộ số 7, hàng L, khu B11, tổ lấy mẫu tìm thấy một miếng kim loại hình chữ nhật, kích thước khoảng 11 x 6cm, ghi dòng chữ màu đỏ: “NG - NGỌC CẦN, L3 - H5 - M3; B.THÁI”.

Khung ảnh được phát hiện trong mộ liệt sĩ tại Cà Mau. Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự Cà Mau

Tại ngôi mộ số 10, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc lược và miếng khung nhựa có hình hoa mai ở 4 góc.

Tại nghĩa trang ở xã Thới Bình, tổ lấy mẫu phát hiện một chiếc lược, lọ thủy tinh và vật giống album có dòng chữ “Trade Mark”, “Champion”.

Tại Đầm Dơi, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hàm răng giả, lọ nhựa và một chiếc ví da màu đen.

Ở Cái Nước, tổ lấy mẫu tìm thấy một miếng vải thêu các dòng chữ “KIM HOANG”, “HOANG VAN”, được nhận định có thể là đồ dùng của nữ.

Còn tại U Minh, các di vật được phát hiện gồm một dây chuyền bạc, dây thắt lưng nhựa màu trắng và một chiếc ví da có hình con bướm, bông hoa, kèm dòng chữ được cho là “Thủy Tiên” hoặc “Thùy Tiên”.

Các di vật hiện được đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau bảo quản, phục vụ công tác xác minh và chờ xác định danh tính các liệt sĩ.

Theo số liệu công bố ngày 26.9, toàn tỉnh Cà Mau đã khai quật 3.184 trên tổng số 3.464 phần mộ chưa có thông tin.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được các đơn vị triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.