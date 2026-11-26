Ngày 26/11, thông tin từ Đội K91 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị đã tạm dừng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, hiện thuộc địa bàn Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 đã tìm kiếm và đưa được 14 hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất. Tuy nhiên, quá trình khai quật gặp không ít khó khăn khi phát hiện bom mìn và các loại vật liệu nổ còn tồn tại từ thời chiến tranh.

Do vậy, Đội K91 đã tạm dừng công tác tìm kiếm, đồng thời phối hợp lực lượng công binh (Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức dò tìm, xử lý vật liệu nổ. Sau khi khu vực được xác định bảo đảm an toàn, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lượng lớn bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Hiện, Đội K91 tiếp tục mong muốn tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ, đồng đội cũ và những người từng biết về khu vực nghĩa trang liệt sĩ tạm Tân Công Chí, góp thêm manh mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.

Như vậy, tính đến ngày 12/11, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 273 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 211 hài cốt được tìm thấy trong nước và 62 hài cốt được quy tập tại Campuchia.

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