Phát hiện nhiều bệnh lý ở người cao tuổi qua khám sàng lọc tại cộng đồng

Ngày 14/10, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An cho biết, vừa tổ chức khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe cho 194 người cao tuổi tại 3 phường Nghi Tân, Nghi Hải và Thu Thủy.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng. Ảnh: BVCC.

Qua thăm khám, các y, bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, thoát vị đĩa đệm, di chứng đột quỵ não, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống cổ và cột sống thắt lưng. Đây là những vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người cao tuổi.

Theo ThS.BSCKII Lê Thị Chung, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, việc đưa dịch vụ khám sàng lọc đến cộng đồng giúp người cao tuổi có cơ hội kiểm tra sức khỏe, phát hiện sớm bệnh lý và nguy cơ suy giảm chức năng vận động. Từ đó, nhân viên y tế có thể tư vấn biện pháp chăm sóc, theo dõi và phục hồi chức năng phù hợp.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi tại cộng đồng. Ảnh: BVCC.

Ths.BS Chung cho biết, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc khám, phát hiện bệnh mà còn cần chú trọng dự phòng, quản lý bệnh mạn tính và phục hồi chức năng. Việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời sẽ góp phần hạn chế biến chứng, duy trì khả năng vận động và giúp người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại các điểm khám, đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế trực tiếp thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe, tư vấn cách phòng ngừa bệnh tật, duy trì vận động và chăm sóc sức khỏe phù hợp với người cao tuổi.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An sẽ tiếp tục tổ chức khám sàng lọc tại phường Nghi Hương và các phường khác trên địa bàn. Hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, giúp người cao tuổi tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn, phát hiện sớm bệnh lý và chủ động bảo vệ sức khỏe.