Phát hiện nhiễm giun đầu gai khi xét nghiệm ở Khánh Hòa, bác sĩ khuyến cáo gì?

BS.CKII Lý Thế Huy - Phụ trách Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết, thống kê từ ngày 1/7 đến 9/9, bệnh viện đã tiến hành 295 lượt xét nghiệm bệnh giun đầu gai. Kết quả phát hiện 2 lượt xét nghiệm dương tính.

Là cơ sở y tế công lập chuyên điều trị các bệnh về ký sinh trùng ở địa phương nên các trường hợp dương tính với giun đầu gai đều được bệnh viện tư vấn, hướng dẫn và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả theo đúng phác đồ của ngành y tế.

Là người có nhiều kinh nghiệm điều trị các bệnh ký sinh trùng, trong đó có bệnh giun đầu gai, BS.CKII Lý Quốc Công – nguyên bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, hiện là Phó Trưởng khoa Khám bệnh theo yêu cầu, Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng mà người dân cần nhớ để phòng bệnh.

Theo bác sĩ Công, nghiên cứu thực tế cho thấy, nhiều ca bệnh nhiễm ký sinh trùng là do thói quen ăn đồ sống, đồ tái không an toàn, trong đó đáng chú ý là bệnh giun đầu gai. Giun đầu gai không chỉ gây tổn thương da mà còn có khả năng xuyên qua các mô, di chuyển đến những cơ quan quan trọng như mắt, gan và cơ quan nội tạng khác.

Thông qua xét nghiệm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa phát hiện có người dương tính với giun đầu gai. Ảnh: ĐH.

Bác sĩ Công nhấn mạnh: "Ấu trùng giun đầu gai ký sinh nhiều trong thịt các loài động vật lưỡng cư, thủy sản và bò sát như lươn, ếch, nhái, tôm đồng, cua, rắn, rùa. Vì vậy, khi người dân ăn các món gỏi cá tái, lươn xào tái, tôm sống, ếch nướng tái… nhiễm ấu trùng giun đầu gai thì có nguy cơ mắc bệnh.

Cùng với đó, việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm, chẳng hạn uống nước lã có chứa các loài giáp xác nhỏ (vật chủ trung gian thứ nhất mang ấu trùng), cũng là một nguyên nhân gây bệnh. Ngoài ra, dù hiếm gặp hơn, ấu trùng giun đầu gai có thể xâm nhập qua da khi người dân tiếp xúc, chế biến thịt lươn, ếch, cá sống trong trường hợp tay có vết thương hở".

Khi vào cơ thể người, ấu trùng giun đầu gai xuyên qua thành dạ dày, di chuyển đến nhiều vị trí trong cơ thể, khiến triệu chứng xuất hiện tùy theo nơi ấu trùng di chuyển và cư trú như:

Sau khi ăn thực phẩm nhiễm ấu trùng vài ngày, người bệnh có thể sốt nhẹ, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Triệu chứng dưới da và mô mềm (phổ biến nhất): Xuất hiện các nốt sưng phù, cục u di động dưới da, kèm cảm giác ngứa ngáy, đau nhức như châm chích. Các vết sưng này có thể biến mất ở vị trí này và vài ngày sau xuất hiện ở vị trí khác do ấu trùng đang di chuyển. Đồng thời, có thể gây đau hạ sườn phải, ho, khó thở, đau ngực.

Bác sĩ Công khuyến cáo người dân không chủ quan với bệnh giun đầu gai. Ảnh: BSCC.

Để phòng bệnh giun đầu gai, bác sĩ Công đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng như: phải ăn chín, uống sôi. Khi làm thịt lươn, ếch, cá, rắn... thì sử dụng găng tay bảo hộ, đặc biệt khi tay có vết trầy xước.

Sau khi chế biến các món trên phải vệ sinh sạch sẽ dao, thớt, tay. Đồng thời, không uống nước lã từ sông, suối, ao, hồ chưa qua lọc và đun sôi cẩn thận.

"Từ biểu hiện thực tế, bệnh giun đầu gai rất dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh dị ứng da, u mỡ hoặc các bệnh lý thần kinh khác. Do đó, khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như nổi cục sưng đau di động dưới da, đặc biệt sau khi có tiền sử ăn các loại thủy sản, lưỡng cư tái, sống, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa về ký sinh trùng để được xét nghiệm máu, chẩn đoán kịp thời. Việc phát hiện sớm bệnh giun đầu gai và điều trị sẽ tránh được nhiều tổn hại về sức khỏe", bác sĩ Lý Quốc Công chia sẻ.