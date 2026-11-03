Phát hiện người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương trong khách sạn

Người dân tập trung theo dõi sự việc tại phường Nam Nha Trang. Video: Xuân Ngọc

Sáng 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một phụ nữ tử vong, một người đàn ông bị thương tại khách sạn ở phường Nam Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Xuân Ngọc

Người dân khu vực cho biết, sáng cùng ngày, họ nghe thấy tiếng động lớn phát ra bên đường Ngọc Hân Công Chúa, cạnh khách sạn N.L. ở phường Nam Nha Trang (xã Phước Đồng cũ).

Khi kiểm tra, người dân phát hiện một người đàn ông, nghi là khách thuê phòng khách sạn, nằm bất động dưới đất trong tình trạng bị thương nặng sau khi rơi từ tầng cao xuống.

Lực lượng chức năng căng dây bảo vệ hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu. Tại một tầng của khách sạn N.L., lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Ngọc

Công an địa phương phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan phong tỏa khu vực khách sạn để khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.