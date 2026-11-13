Phát hiện người phụ nữ tử vong tại quán cà phê

Ngày 13/11, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin về vụ việc có dấu hiệu "Giết người" phát hiện ngày 12/11, tại khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan CSĐT phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công luận

Cụ thể, vào khoảng 4h30 ngày 12/11, tại quán cà phê thuộc khóm Đông Thạnh B, phường Đông Thành, người dân phát hiện vụ có dấu hiệu giết người nên trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là T.T.M.L. (SN 1979, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long). Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định trên người nạn nhân có nhiều vết thương (nguyên nhân tử vong do suy tuần hoàn và suy hô hấp).

Hiện vụ việc cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ.