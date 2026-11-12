Phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà sau tiếng nổ lớn

Trưa 12/11, lãnh đạo UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h05 cùng ngày, người dân thôn Khương Mỹ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D.D. (58 tuổi). Sau đó, mọi người phát hiện ông D. đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn, một số đồ đạc trong nhà bị hư hỏng.

Theo clip do camera an ninh của một nhà dân ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà ông D., kèm theo chớp sáng như ánh lửa, khói bụi và một vài vật dụng bay từ nhà ra phía trước đường.

Gần thời điểm xảy ra vụ nổ, trên đường có một số người dân, phương tiện qua lại.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng gần hiện trường theo dõi cơ quan chức năng xử lý vụ việc.