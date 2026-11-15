Phát hiện người đàn ông tử vong trên ghế đá công viên bờ biển Bắc Nha Trang

Tối 14-11, ông Nguyễn Duy T. (trú phường Bắc Nha Trang) đi dạo biển tại công viên trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn đối diện Trường Đại học Khánh Hòa, thì phát hiện một nam thanh niên nằm bất động trên ghế công viên. Khi đến gần kiểm tra, ông T. bàng hoàng phát hiện người này đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là Dương Văn H. (sinh năm 1990, không có nơi cư trú ổn định), thường sống lang thang quanh khu vực công viên. Qua khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm bên ngoài tử thi, bước đầu lực lượng chức năng nhận định nạn nhân tử vong do bệnh lý.