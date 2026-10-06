Phát hiện người đàn ông tử vong dưới chân cột điện, những chi tiết tại hiện trường khiến nhiều người ngỡ ngàng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 4/10 trên đường Jalan Akob, khu Kampung Kapar, thành phố Klang, Malaysia.

Người dân địa phương nhìn thấy 1 người đàn ông nằm bất động dưới chân cột điện nên trình báo cơ quan chức năng. Nạn nhân được xác định là người địa phương, ngoài 40 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong do điện giật khi được cho là đang tìm cách trộm dây cáp tại khu vực này.

Trưởng Công an quận Klang Utara, Trợ lý Ủy viên Ramsay Embol, cho biết kết quả kiểm tra sơ bộ tại hiện trường cho thấy một số dấu hiệu liên quan đến hành vi trộm cắp.

Người đàn ông tử vong khi tay vẫn đang dính chặt vào dây cáp điện. Ảnh: Kosmo

Khi được phát hiện, bàn tay của nạn nhân vẫn dính chặt vào sợi cáp điện. Cảnh sát nhận định người đàn ông có thể đã bị điện giật nghiêm trọng ngay trong lúc chạm vào dây cáp.

Nhận định trên được đưa ra dựa trên vị trí thi thể cùng những đồ vật được tìm thấy xung quanh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ các dụng cụ dùng để cắt cáp, 1 chiếc ổ khóa và chiếc xe máy của nạn nhân.

Theo ông Ramsay, những vật dụng này là cơ sở để cảnh sát nghi ngờ người đàn ông gặp nạn khi đang thực hiện hành vi lấy trộm dây cáp.

Qua kiểm tra của bộ phận truyền thông doanh nghiệp và các đơn vị kỹ thuật liên quan, nhà chức trách xác định tai nạn không xảy ra tại cơ sở hạ tầng do đơn vị cung cấp dịch vụ tiện ích quốc gia quản lý.

Địa điểm xảy ra sự việc là 1 hộp đấu nối cáp 33kV thuộc sở hữu của công ty tư nhân bên thứ 3.

Người thân sau đó đã tới nhận dạng và xác nhận nạn nhân là cư dân địa phương, quê tại Kapar. Thi thể được đưa tới Bệnh viện Universiti Teknologi Mara Puncak Alam để khám nghiệm, phục vụ quá trình xác định nguyên nhân tử vong.

Cảnh sát hiện phân loại vụ việc là trường hợp tử vong đột ngột. Quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến.

Cơ quan chức năng kêu gọi những người biết thêm thông tin liên quan liên hệ với Điều tra viên, Thượng sĩ Azhar, qua số điện thoại 012-349 5921 để hỗ trợ công tác điều tra.

Sau khi thông tin được đăng tải, một số người dùng mạng xã hội cho rằng vụ việc là hậu quả từ hành động của chính nạn nhân. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng Malaysia.