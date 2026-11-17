Ngày 16.11, theo thông tin từ Công an xã Chợ Rã (Thái Nguyên), đơn vị này đang xác minh danh tính một người đàn ông tử vong chưa xác định danh tính tại thôn Thượng Giáo.

Theo đó, nạn nhân là nam giới, chiều dài tử thi khoảng 1,53m, thời điểm được phát hiện mặc áo khoác màu xanh nước biển, bên trong là áo khoác màu nâu, áo sơ mi ngắn tay màu đen và quần bò màu trắng.

Đáng chú ý, trên cơ thể nạn nhân có nhiều hình xăm màu đen, trong đó vùng sát cổ có dòng chữ “Family”, mu bàn tay trái có hình ngôi sao.

Khu vực phát hiện nạn nhân tử vong tại thôn Thượng Giáo, xã Chợ Rã

Tại khu vực gần hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe mô tô nhãn hiệu SUZUKI GSX-R150, màu đỏ đen mang biển kiểm soát 88H1-242.60.

Cơ quan chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, làm rõ nguyên nhân vụ việc và triển khai các bước xử lý theo quy định.

Công an xã Chợ Rã đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc nhận dạng được phương tiện nêu trên, liên hệ Phó Trưởng Công an xã Mã Thành Lê qua số điện thoại 0388887900 để phối hợp giải quyết.