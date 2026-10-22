Phát hiện người đàn ông tử vong bên sông ở Lâm Đồng

Khoảng 15h ngày 22/10, người dân phát hiện ông L.V.C. (58 tuổi, trú tại xã Đắk Wil) nằm bất động bên bờ sông Sêrêpốk, thuộc thôn 3. Gọi nhiều lần không thấy ông C. phản hồi, người dân đã báo chính quyền địa phương.

Thi thể nạn nhân và chiếc xuồng cùng nhiều vật dụng phục vụ việc đánh bắt cá được ghi nhận tại hiện trường vụ việc. (Ảnh: Trần Nguyên)

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường kiểm tra và xác định nạn nhân đã tử vong.

Qua ghi nhận ban đầu, gần vị trí nạn nhân được phát hiện có một chiếc xuồng cùng nhiều vật dụng dùng để đánh bắt cá. Trong số này có một vật nghi là dụng cụ kích điện.

Hiện, cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.