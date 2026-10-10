Phát hiện người đàn ông dùng kích điện đánh cá trái phép trên sông Hồng

Công an thành phố Hà Nội vừa xử phạt một trường hợp sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái phép trên sông Hồng.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 10/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên sông Hồng, đoạn qua phường Bồ Đề, Tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phát hiện anh N.T.P. (sinh năm 1996 ở Hà Nội) sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản trái phép.

Công an phát hiện vụ dùng xung kích điện đánh bắt thủy sản trái phép trên sông Hồng. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bắt cá.

Căn cứ hành vi vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản xử lý anh N.T.P. về hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản trái quy định, với mức phạt 4 triệu đồng; đồng thời tịch thu tang vật, công cụ vi phạm theo quy định.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không sử dụng xung điện, kích điện để đánh bắt thủy sản.

Đây là phương thức khai thác mang tính hủy diệt, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đe dọa tính mạng người sử dụng.

Người dân cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật, chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường trên các tuyến sông.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, tùy tính chất, mức độ vi phạm.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến sông, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy.

Minh Đức (Theo Lao Động, Hà Nội Mới)