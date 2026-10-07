Phát hiện người bị truy tìm liên quan lừa đảo xuyên quốc gia

Qua công tác rà soát, quản lý địa bàn, Công an xã Hoành Mô phát hiện Ngô Bảo Duy (SN 2006, trú tại thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô) có quyết định truy tìm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh, liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Rạch Dừa.

Công an xã Hoành Mô hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xác minh.

Cụ thể, ngày 30/9, Công an xã Hoành Mô phát hiện Duy thuộc diện truy tìm trong vụ án xảy ra vào tháng 10/2025. Qua xác minh, Duy được xác định có liên quan đến vụ án và đang được nhiều đơn vị Công an địa phương phối hợp tìm kiếm.

Làm việc với cơ quan Công an, Duy khai do không có việc làm nên tìm việc qua mạng, sau đó bị dụ dỗ sang Campuchia tham gia một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Theo lời khai, Duy giao tài khoản ngân hàng đứng tên mình cho các đối tượng trong đường dây sử dụng để nhận tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội. Khi các đối tượng rút tiền, Duy phải trực tiếp xác thực bằng khuôn mặt để hoàn tất giao dịch.

Sau khi phát hiện, Công an xã Hoành Mô đã thực hiện các thủ tục cần thiết, phối hợp bàn giao Duy cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò và hành vi liên quan theo quy định pháp luật.