Phát hiện ngôi mộ hiếm dành cho 'người có địa vị cao nhất' hàng nghìn năm tuổi

Các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ đồ sộ có niên đại 2.700 năm tại Vulci, một đô thị Etruscan quan trọng thời cổ đại nằm ở phía Bắc Rome. Mặc dù nhiều lần bị những kẻ trộm mộ tìm cách lấy cắp các đồ vật bên trong suốt nhiều thế kỷ, ngôi mộ vẫn còn lưu giữ một khối lượng lớn đồ tùy táng, bao gồm vũ khí, các đĩa bằng vàng và đồng, bộ phận xe ngựa, một đôi giày nữ hiếm gặp và một bộ đồ dùng phục vụ yến tiệc hoàn chỉnh.

Christian Mazet, nhà khảo cổ học tại Bảo tàng Anh và đồng giám đốc dự án cho biết: "Việc phát hiện các loại vũ khí, bộ phận của một cỗ xe ngựa, đồ vật bằng vàng và những hiện vật gốm chất lượng cao cho thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một ngôi mộ thuộc tầng lớp có địa vị cao nhất. Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một trong những công trình lăng mộ đồ sộ nhất tại Vulci”.

Cuộc khai quật mới đã phát hiện "Mộ phòng đá", có niên đại từ thế kỷ 7 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ đã làm lộ những bức tường của ba phòng chôn cất trong ngôi mộ và tìm thấy nhiều hiện vật được bảo tồn bên dưới phần mái đã sụp đổ của các phòng, trong đó có đồ trang sức, quần áo và giày dép.

Nghĩa trang Etruscan tại Vulci nổi tiếng với những ngôi mộ giàu có, trong đó hàng nghìn ngôi mộ đã được phát hiện vào thế kỷ 19. "Mộ phòng đá" được xây dựng vào thời kỳ hưng thịnh của Vulci. Theo thông cáo của SABAP-VT-EM, ngôi mộ và gò mộ đã được phủ lấp để bảo tồn, nhưng công tác nghiên cứu sẽ tiếp tục vào năm 2027.