Làm nhà phát hiện ngôi mộ cổ

Tháng 5/1988, tại thôn Thành Tử, hương Cự Nguyên, khu A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, người dân phát hiện một ngôi mộ cổ trong lúc san đất xây nhà. Nhận thấy những dấu tích bất thường, họ nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng. Viện Khảo cổ học tỉnh Hắc Long Giang sau đó tiến hành khai quật khẩn cấp nhằm bảo vệ di tích và những hiện vật bên trong.

Ngôi mộ nằm trên bậc thềm cao ở bờ Nam sông Tùng Hoa, thuộc loại mộ huyệt đất thẳng đứng, có quách đá và quan tài gỗ. Khi khai quật, các chuyên gia phát hiện bên trong quan tài có hai thi thể, một nam và một nữ, được đặt nằm ngửa, đầu hướng về phía Tây, chân hướng về phía Đông.

Điều đặc biệt là hài cốt được bảo tồn tương đối tốt. Theo ông Triệu Vĩnh Quân, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Khảo cổ và Di vật Văn hóa tỉnh Hắc Long Giang, khi được phát hiện, khuôn mặt người nam vẫn còn lông mày, râu và tóc. Tình trạng bảo quản này giúp các nhà nghiên cứu có thêm điều kiện khảo sát nhân chủng học và trang phục cổ.

Danh tính chủ nhân ngôi mộ dần được làm sáng tỏ nhờ những tấm minh bài tìm thấy bên trong quan tài. Phía sau đầu hai thi thể có một tấm thẻ gỗ khắc dòng chữ “Thái úy nghi đồng tam ty sự Tề Quốc vương”. Trên nắp quan tài còn có một tấm minh bài bằng bạc, ghi chức tước “Thái úy khai phủ nghi đồng tam tỉnh sự Tề Quốc vương”.

Đây là những bằng chứng quan trọng để xác định người đàn ông được an táng là Hoàn Nhan Yến, một quý tộc cấp cao của triều đại Kim. Ông có tên tộc Nữ Chân là Ngột Luận, là cháu của Kim Cảnh Tổ và con trai thứ hai của A Ly Hợp Mãn.

Theo Kim sử liệu cổ, Hoàn Nhan Yến từng phục vụ dưới triều Kim Thái Tông, Kim Hy Tông, Hải Lăng Vương và Kim Thế Tông. Ông từng tham gia các chiến dịch quân sự, đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng và lần lượt được phong các tước hiệu như Dự vương, Hứa vương, Việt vương, sau cùng là Tề Quốc vương.

Năm 1162, dưới triều Kim Thế Tông, Hoàn Nhan Yến được thăng chức Thái úy rồi xin nghỉ hưu trở về quê nhà. Ông qua đời ngay trong năm đó, khi tuổi đời khoảng 60. Kết quả phân tích xương cốt nam giới trong mộ cũng cho thấy độ tuổi tương ứng, góp phần củng cố nhận định về danh tính người đã khuất.

Áo gấm vàng nền tím họa tiết mây hạc thời nhà Kim (khai quật từ mộ Tề quốc vương Hoàn Nhan Yến). Ảnh: Bảo tàng tỉnh Hắc Long Giang.

Quan tài và trang phục quý tộc được bảo tồn hiếm có

Một trong những lý do khiến ngôi mộ được giới nghiên cứu đặc biệt quan tâm là tình trạng bảo quản của đồ tùy táng. Quách đá được ghép từ 10 phiến đá granite, gồm bốn phiến tạo thành bốn vách, ba phiến làm nắp và ba phiến làm đáy. Công trình dài khoảng 2,8 m, rộng 1,9 m và cao 1,5 m.

Bên trong quách là quan tài gỗ dài 2,3 m, rộng 1,4 m và cao 0,9 m. Bên ngoài quan tài được phủ vải gấm dệt chỉ vàng có hoa văn rồng, các góc và cạnh được trang trí bằng những miếng bạc chạm họa tiết như ý. Nhờ kỹ thuật chế tác và điều kiện bảo quản đặc biệt, quan tài vẫn giữ được hình dáng tương đối nguyên vẹn khi khai quật.

Đáng chú ý nhất là trang phục của hai người nằm trong mộ. Người đàn ông mặc 17 món phụ kiện phục trang đã bao gồm 8 lớp quần áo, trong khi người phụ nữ mặc 16 món phụ kiện phục trang đã bao gồm 9 lớp quần áo. Các loại trang phục gồm áo dài, áo ngắn, váy, quần, giày, thắt lưng và mũ.

Vải vóc có chất liệu và màu sắc phong phú, hoa văn tinh xảo, thể hiện kỹ thuật dệt may phát triển. Một số kiểu áo còn giữ đặc điểm trang phục truyền thống của người Nữ Chân như cổ áo vạt trái và tay áo hẹp.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy đồ trang sức bằng vàng, ngọc, khuyên tai, vòng cổ, dao có chuôi ngọc và nhiều hiện vật quý khác. Trong hai bàn tay người đàn ông còn có hai miếng vàng hình gần tam giác, nặng lần lượt khoảng 85,9 g và 68,9 g. Đây được xem là vật tùy táng thể hiện quan niệm về sự giàu sang và phú quý sau khi chết.

Giả thuyết liên quan công chúa Triệu Kim Cô chưa được xác nhận

Điểm khiến ngôi mộ trở nên bí ẩn là danh tính người phụ nữ được an táng cùng Hoàn Nhan Yến. Theo kết quả nghiên cứu nhân chủng học, người phụ nữ qua đời ở độ tuổi khoảng 40. Một số tài liệu khảo cổ phổ biến liên hệ bà với Triệu Kim Cô, con gái Tống Huy Tông, vị hoàng đế cuối thời Bắc Tống trước biến cố Tĩnh Khang.

Năm 1127, khi quân Kim tiến vào kinh thành Biện Kinh, hai hoàng đế Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cùng nhiều thành viên hoàng tộc bị bắt đưa về phương Bắc. Triệu Kim Cô khi đó mới khoảng 7 tuổi, mang phong hiệu Khánh Phúc Đế Cơ. Theo một số ghi chép, sau khi đến đất Kim, bà được đưa vào Tẩy Y viện, nơi quản lý và nuôi dưỡng một bộ phận phụ nữ thuộc hoàng tộc Bắc Tống bị bắt giữ.

Năm 1135, Kim Hy Tông Hoàn Nhan Đản lên ngôi và đưa Triệu Kim Cô vào cung, phong làm phu nhân. Những năm sau đó, bà tiếp tục được thăng phong lên hàng Tần và Thứ phi. Điều này cho thấy bà từng có địa vị tương đối cao trong hậu cung Kim Quốc.

Tuy nhiên, sử liệu không ghi rõ thời điểm qua đời cũng như số phận cuối cùng của Triệu Kim Cô. Vì vậy, giả thuyết bà chính là người phụ nữ trong mộ Hoàn Nhan Yến vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp. Một số nhà nghiên cứu dựa vào độ tuổi, niên đại ngôi mộ và đặc điểm tục bó chân để đưa ra suy đoán, nhưng những yếu tố này chưa đủ để xác nhận danh tính.

Vì sao ngôi mộ được gọi là “Mã Vương Đôi phương Bắc”?

Giá trị đặc biệt của ngôi mộ không chỉ nằm ở thân phận quý tộc của người đã khuất, mà còn ở số lượng trang phục và hiện vật dệt may được bảo tồn. Theo các chuyên gia khảo cổ Hắc Long Giang, tư liệu về quần áo thời Kim còn rất ít. Vì vậy, bộ trang phục gần như nguyên vẹn trong mộ Hoàn Nhan Yến cung cấp bằng chứng trực tiếp về kiểu dáng, chất liệu, hoa văn và kỹ thuật dệt may thời kỳ này.

Các loại tơ lụa được tìm thấy gồm lụa trơn, gấm, sa và nhiều chất liệu dệt khác. Hoa văn trang trí có hình rồng cuộn, chim hạc, chim đôi, hoa mai, hoa đào và mây cuộn. Những hiện vật này giúp giới nghiên cứu tìm hiểu kỹ thuật kéo tơ, dệt vải, tổ chức sản xuất thủ công và sự giao lưu văn hóa giữa người Nữ Chân với các cộng đồng phương Bắc và người Hán.

Đặc biệt, cấu trúc mộ và đồ tùy táng cho thấy văn hóa mai táng của người Nữ Chân vừa giữ những đặc trưng riêng, vừa tiếp thu nhiều yếu tố từ nghi lễ Trung Nguyên. Chính sự kết hợp này khiến ngôi mộ trở thành tư liệu quý để nghiên cứu quan hệ văn hóa giữa các dân tộc thời Kim.

Với giá trị bảo tồn hiếm có, ngôi mộ Tề Quốc vương Hoàn Nhan Yến được giới học thuật ví như “Mã Vương Đôi phương Bắc”. Đây không chỉ là một phát hiện khảo cổ nổi bật của Hắc Long Giang, mà còn góp phần bổ sung những khoảng trống trong nghiên cứu lịch sử, trang phục và đời sống quý tộc thời Kim.

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