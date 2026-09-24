Phát hiện não người phát triển từ hai hệ tế bào riêng biệt

Các nhà khoa học tại Đại học Stanford (Mỹ) phát hiện não người phát triển từ hai quần thể tế bào tiền thân riêng biệt, thay vì cùng bắt nguồn từ một quần thể tế bào trong giai đoạn phôi thai như nhận định trước đây.

Các nhà khoa học cho rằng não người có thể hình thành từ hai hệ thống thần kinh cổ xưa phát triển riêng biệt rồi hợp nhất trong quá trình tiến hóa. Ảnh: SCIENCEDAILY

Theo kết quả công bố trên tạp chí khoa học Nature Neuroscience (Anh), nhóm nghiên cứu phát hiện não trước và não giữa phát triển từ nhóm tế bào biểu hiện gene Otx2, trong khi não sau phát triển từ nhóm tế bào biểu hiện gene Gbx2. Hai nhóm tế bào này đi theo những hướng phát triển riêng biệt ngay từ giai đoạn đầu hình thành phôi và có cơ chế điều hòa gene khác nhau.

Phát hiện này có thể lý giải những khó khăn lâu nay trong việc tạo tế bào thần kinh não sau của người trong phòng thí nghiệm và mở ra hướng nghiên cứu mới về quá trình phát triển của não, các bệnh ảnh hưởng đến thân não.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả này cũng có thể giúp tìm hiểu sâu hơn về các bệnh teo cơ tủy sống (SMA) và xơ cứng teo cơ một bên (ALS), vốn làm suy giảm chức năng của tế bào thần kinh.