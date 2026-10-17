Phát hiện nam thanh niên nuôi nhốt 30 cá thể trăn, rắn tại nơi ở

Ngày 17/10, Công an TP Hà Nội thông tin, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa phát hiện vụ việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã không có hồ sơ hợp pháp tại phường Tây Hồ.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra hành chính tại nơi ở của anh P.Đ.T. (sinh năm 2003, trú tại phường Tây Hồ), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh T. khai nhận đã mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã từ các nguồn không rõ ràng nhằm mục đích kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ, xác minh và xử lý vụ việc liên quan đến hành vi nuôi động vật rừng trái quy định, không có hồ sơ lâm sản theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.