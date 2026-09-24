Phát hiện nam thanh niên mua bán, vận chuyển đầu, sừng nghi của bò tót và sơn dương

Ngày 24/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Phú Thượng đang hoàn thiện hồ sơ, phục vụ điều tra N.Đ.H (SN 2005, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 13/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Tổ công tác Công an phường Phú Thượng phát hiện H có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Đối tượng N.Đ.H và tang vật. (Ảnh: CACC)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ xương đầu và sừng được H khai là của bò tót cùng 1 bộ đầu và sừng được khai là của sơn dương. Toàn bộ tang vật được lập biên bản, niêm phong và đưa về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, H khai đã tìm kiếm các bài đăng rao bán đầu, sừng động vật hoang dã trên Facebook, sau đó sao chép hình ảnh và đăng lại để tìm khách mua, hưởng tiền chênh lệch.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật hoang dã; đồng thời tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan Công an hoặc Tổng đài 113 để kịp thời xử lý.