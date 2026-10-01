Phát hiện một thi thể cháy đen cùng chiếc xe máy tại bờ biển

Chiều 1/10, Công an xã Tân Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ 1 người đàn ông tử vong ở bờ biển trong tình trạng cơ thể bị cháy.

Chiếc xe bị cháy rụi tại hiện trường.

Vị trí phát hiện vụ việc là bờ biển thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng. Tại hiện trường, công an phát hiện xe máy bị ngã, cháy trơ khung, chỉ còn lại phần động cơ và bánh sau, biển kiểm soát 75H1 - 434.90.

Cạnh xe máy là người đàn ông chưa rõ tung tích, trạc ngoài 30 tuổi. Toàn bộ cơ thể cháy xém, khuôn mặt biến dạng. Người này có chiều cao khoảng 1m6. Trang phục bị cháy hoàn toàn.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Tân Thành đã phong tỏa hiện trường. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong và tìm tung tích nạn nhân.