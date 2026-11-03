Phát hiện một phụ nữ tử vong trong khách sạn, nghi bị đâm bằng kéo

Sáng 3-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ trọng án xảy ra tại một khách sạn trên đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Nam Nha Trang.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, ông N.H.P (sinh năm 1977, trú tại phường Nam Nha Trang) có quan hệ tình cảm với bà T.T.T (sinh năm 1980, trú tại TP. Hồ Chí Minh). Cuối tháng 10-2026, bà T. đi xe khách từ TP. Hồ Chí Minh ra Nha Trang để gặp ông P. Sau đó, hai người thuê phòng tầng 2 tại một khách sạn phía nam cầu Bình Tân (phường Nam Nha Trang) để ở.

Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

Rạng sáng 3-11, người dân phát hiện ông P. rơi từ khách sạn xuống đất trong tình trạng bị thương tích nặng. Người dân lập tức đưa ông P. đến cơ sở y tế để cấp cứu. Nhận được tin báo, Công an phường Nam Nha Trang đã có mặt tại hiện trường triển khai các hoạt động điều tra ban đầu. Trong quá trình kiểm tra phòng nghỉ của khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện bà T. tử vong, nghi bị đâm bằng kéo.

Vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.