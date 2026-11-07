Phát hiện một người tử vong cạnh xe máy ven Quốc lộ 55

Sáng 7/11, Công an xã Hàm Tân (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm, điều tra vụ nam thanh niên tử vong ven Quốc lộ 55.

Hiện trường chiếc xe bị gãy nát phần đầu.

Vị trí xảy ra vụ việc thuộc đoạn Quốc lộ 55 qua xã Hàm Tân. Trước đó, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động cạnh xe máy trong lề đường, trước một nhà dân. Qua kiểm tra, người này đã tử vong.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận, một xe máy bị gãy nát phần đầu, trục bánh xe rơi ra ngoài. Nạn nhân được xác định là P.V.Đ (SN 2010). Công an đã thông báo cho người thân của nạn nhân xác định nhân thân, giải quyết vụ việc.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.