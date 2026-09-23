Phát hiện mới về thành Troy huyền thoại

Di tích tường thành Troy thời kỳ Đồ đồng muộn. Ảnh: Wikimedia Commons.

Trong bối cảnh sự quan tâm công chúng gia tăng nhờ bộ phim đình đám mới đây The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan, dự án do Bộ Văn hóa-Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ và Đại học Çanakkale Onsekiz Mart phối hợp thực hiện từ năm 2014 vừa chính thức công bố việc tìm thấy một quảng trường công cộng (agora) cổ nhất của di tích, với niên đại khoảng 2.800 năm.

Cho đến trước phát hiện này, giới sử học vẫn cho rằng sau khi sụp đổ trong cuộc chiến tranh kinh điển được nhà thơ Homer khắc họa trong tác phẩm sử thi Hy Lạp cổ đại The Odyssey, thường được cho diễn ra vào năm 1184 trước Công nguyên, thành Troy đã hoàn toàn hoang phế trong nhiều thế kỷ, và chỉ được khôi phục khi người Hy Lạp Aeolis đến đây vào thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên và đổi tên thành Ilion.

Tuy nhiên, việc khai quật một agora thuộc giai đoạn Troy VI - khoảng từ năm 1700-1300 trước Công nguyên, cùng với các hiện vật đột phá, gồm một con đường lát đá dẫn về cổng phía Nam và nhiều mảnh gốm thời đồ Sắt, đã cho thấy giả thuyết trên không còn đứng vững. Theo ông Reyhan Körpe, thành viên cấp cao của nhóm khai quật, các nhóm dân cư mới thực tế đã trở lại và tái định cư chỉ 80-90 năm sau sự sụp đổ của thành Troy, tận dụng hệ thống tường thành cổ để dựng xây nhà cửa thay vì để vùng đất này chìm trong hoang phế lâu dài.

Phát hiện mang tính bước ngoặt này không chỉ định hình lại niên đại tái thiết lập của một trong những di sản vĩ đại nhất nhân loại, từng được UNESCO công nhận từ năm 1998, mà còn minh chứng rằng lịch sử cổ đại luôn ẩn chứa những chương mới chờ được viết lại.